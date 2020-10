Meia centena de atletas na estreia do Red Bull UCI Pump Track World Championships em Portugal

A zona do Parque das Nações, em Lisboa, foi palco no fim de semana do primeiro evento do Red Bull UCI Pump Track World Championships em solo nacional, com a presença de meia centena de atletas provenientes de quatro países. Modalidade reconhecida oficialmente pela UCI desde 2018, o 'Pump Track' proporcionou um espectáculo único, com uma batalha entre 55 atletas na qual saíram vencedores o francês Thibauld Dupont, com 28.985 segundos, e a letã Vineta Petersone.





Presente esteve também o português Bruno Cardoso, campeão nacional de BMX, que se mostrou agradado com a experiência. "Foi a minha primeira competição de Pump Track e por isso só posso estar contente por ter disputado a grande final e por levar a medalha de prata. Acabei por cometer alguns erros, mas tinha de arriscar", declarou o atleta luso de 21 anos, que nesta etapa conseguiu também ele o lugar na Final Mundial do próximo ano.Note-se que na temporada passada participaram um total de dois mil atletas provenientes de 19 países, com os 67 melhores a avançarem para a final mundial. Nesta edição, devido à situação de pandemia, as temporadas 2020 e 2021 foram 'unidas', com a final mundial a estar agendada para uma data ainda a definir no próximo ano.Desconhecido da maior parte dos fãs de ciclismo, o 'Pump Track' distingue-se pela sua espectacularidade, sendo disputado numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas, na qual os ciclistas progridem apenas com o balanço do corpo e sem praticamente pedalar. Em Lisboa, a pista construída no Parque Tejo tem 285 metros de extensão e é composta por uma sucessão de 16 curvas e lombas. Neste evento, note-se, não houve presença de público, seguindo as recomendações da DGS.