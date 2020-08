Michael Matthews vence Bretagne Classic

O ciclista australiano Michael Matthews (Sunweb) venceu esta terça-fiera a 84.ª edição da Bretagne Classic, batendo a concorrência em Plouay em dia de descanso dos Europeus de estrada na mesma cidade.

Matthews, de 29 anos, cumpriu os 247,8 quilómetros em Plouay em 6:01.14 horas, um segundo a menos para o esloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), segundo, e o francês Florian Senechal (Deceuninck-QuickStep), terceiro.

É a primeira vitória da época para o sprinter e especialista em clássicas, depois do terceiro lugar na Milão-Sanremo e de um segundo lugar na sexta etapa do Paris-Nice.

Rúben Guerreiro (Education First) foi o melhor português em prova, no 29.º lugar, a cinco segundos do vencedor, enquanto Rui Costa (UAE Emirates) não terminou a prova, a par do colega de equipa Ivo Oliveira.

Os três ciclistas estão integrados na equipa de Portugal a disputar os Europeus em Plouay, com a prova de fundo de elite marcada para quarta-feira, na qual serão acompanhados por Rui Oliveira (UAE Emirates), Rafael Silva (Efapel) e Rafael Reis (Feirense).