Michael Woods lidera Tirreno-Adriático após vencer terceira etapa

O ciclista canadiano Michael Woods (Education First) venceu esta quarta-feira a terceira etapa do Tirreno-Adriático, assumindo a liderança da geral individual após chegar isolado a Saturnia, um segundo antes do polaco Rafal Majka (BORA-hansgrohe).

Woods, de 33 anos, impôs-se nos 217 quilómetros que começaram em Follonica, ao cabo de 5:19.46 horas, à frente de Majka, que se tinha escapado antes da subida final ao lado do canadiano e foi segundo.

A 20 segundos, o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) cortou a meta em terceiro, à frente de um grupo de oito ciclistas em que estava o britânico Geraint Thomas (INEOS), 10.º classificado.

Mais atrás, o português Rui Costa (UAE Emirates) foi 19.º, a 33 segundos, e deu um salto na classificação geral, para 16.º, a 43 segundos de Woods, que lidera.

Atrás do canadiano, Majka está agora a cinco segundos na geral, após o primeiro dia de montanha, com Kelderman a 26, em terceiro, e Thomas em quarto, a 30, após a vitória do 'veterano'.

Woods já tem as malas feitas para 2021, em que vai correr pela Israel Start-Up Nation, como gregário do britânico Chris Froome, e após a "surpresa" que admitiu ter sentido por não ser escolhido para a Volta a França, redimiu-se no Tirreno, que serve de antecipação à Volta a Itália.

O outro português em prova, Rúben Guerreiro (Education First), caiu para 92.º da geral, a 12.41 minutos do companheiro de equipa, após colaborar no trabalho da formação norte-americana para elevar o canadiano, que beneficiou do 'empurrão' nos quilómetros que antecederam a fuga do estónio Tanel Kangert, sétimo.

Na quinta-feira, a quarta etapa liga Terni a Cascia ao longo de 194 quilómetros, incluindo duas subidas de montanha de categoria especial na segunda metade da tirada.