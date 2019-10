Michael Woods vence Milão-Turim, Rui Costa termina no 25.º lugar

O canadiano Michael Woods (Education First) venceu, esta quarta-feira, a clássica Milão-Turim em bicicleta, ao cortar a meta à frente do campeão mundial, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), com o português Rui Costa (UAE Emirates) no 25.º posto.Woods, de 32 anos, cumpriu os 179 quilómetros em 4:03.48 horas, batendo sobre a meta Valverde, segundo, com a dupla a chegar com cinco segundos de vantagem sobre o britânico Adam Yates (Michelton-Scott), terceiro.A vitória na 100.ª edição para o canadiano representa o maior triunfo da carreira, 'vingando' o segundo lugar de 2016, depois de um ano de 2018 em que foi terceiro nos Mundiais, segundo na Liège-Bastogne-Liège e em que venceu uma etapa da Volta a Espanha.Rui Costa acabou no 25.º lugar, a 1.34 minutos do vencedor, enquanto o colega de equipa Ivo Oliveira não terminou a clássica italiana de fim de temporada, uma vez que é uma das últimas grandes provas da época de ciclismo.