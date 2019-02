Miguel Albuquerque na Volta ao Algarve: «Sporting-Tavira tem ambições na prova»

Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, marcou presença no primeiro dia da Volta ao Algarve, dando apoio aos atletas do Sporting-Tavira."É uma visita normal numa prova importante para nós e que é sempre especial e carismática no ciclismo nacional. É carismática, também, pelo facto de a equipa estar sediada aqui no Algarve. Não poderia deixar de marcar presença para transmitir alento para uma nova época que esperamos que seja recheada de êxito", comentou Miguel Albuquerque ao site dos leões."O ciclismo é esta festa popular que vemos aqui, esta proximidade entre as pessoas e os atletas e as equipas. É um factor determinante no sucesso do ciclismo e a nossa forma de ser e de estar no desporto encarna muito nisto, no contacto com os nossos adeptos", acresentou."É uma prova muito importante, também, pela competitividade que apresenta. Obviamente que o Sporting tem ambições nesta prova. Não escondemos que o principal objetivo é a Volta a Portugal, mas até lá temos um conjunto de etapas de preparação. Esta Volta ao Algarve é muito importante nisso também. Num objetivo ambicioso, queremos estar no top 5 e, obviamente, ser a melhor equipa nacional", sublinhou Miguel Albuquerque.