Miguel Ángel López está suspenso mas foi controlado...na Disneyland

Miguel Ángel López viveu um momento insólito que o próprio fez questão de revelar nas redes sociais com alguma ironia à mistura.O colombiano, de 29 anos, cuja carreira tem sido marcada por polémicas, algumas delas devido ao doping, encontra-se suspenso, há cerca de cinco meses, pela União Ciclista Internacional, devido à sua suposta ligação à 'Operação Maynar', que tem como cabecilha o médico espanhol. Mas o facto de estar impedido de competir não o livra de se submeter ao controlo antidoping surpresa.E surpresa foi o local onde López foi visitado pelas brigadas antidoping. No hotel, na Disneyland, nos Estados Unidos, onde se encontra de férias com a família."Estou surpreendido com o que me acaba de acontecer esta manhã. Não queria torná-lo público, mas todo o Mundo conhece a situação em que me encontro, estou suspenso provisoriamente há cinco meses e até ao dia de hoje não sei nada sobre o meu futuro", relatou o colombiano. "Sempre colaborei, sempre fiz o que me pediram. Colaborei com toda a informação, com controlos que fui passando".Por fim, Miguel Ángel López pde que o seu caso seja solucionada o mais breve possível."Incomodaram-se a vir até cá [nos Estados Unidos fazer o controlo], que se incomodem também a solucionarem o caso, investiguem e que me dêem luz verde para fazer o que gosto, pois não escondo nada, estou limpo".O ciclista colombiano esteve inscrito este ano na equipa do seu país, a Medellín, depois de oito anos no World Tour, onde representou a Astana e a Movistar, sendo que nesta última protagonizou uma das suas muitas polémicas, ao abandonar a Volta a Espanha durante a 20.ª etapa sem razão aparente, apenas porque começou a perder tempo.