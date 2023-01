Miguel Ángel López vai para a Team Medellín, longe do WorldTour

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista colombiano Miguel Ángel López vai correr em 2023 pela Team Medellín, do seu país, depois de deixar a Astana, da WorldTour, que rescindiu pelas suas ligações a um médico associado a tráfico de medicamentos.

"É com grande satisfação que oficializamos a ligação de Miguel Ángel López à equipa para esta temporada. Que orgulho vestires as nossas cores e representares Medellín pela Colômbia no mundo", anunciou a equipa.

Em 12 de dezembro, a Astana rescindiu contrato com o colombiano alegando novos elementos que apontam para uma "provável ligação" com o médico espanhol Marcos Maynar, investigado num caso de tráfico de medicamentos.

O atleta de 28 anos vincula-se agora a uma formação do seu país, prodiga nos elogios ao novo reforço: "O talento do Super-homem, a sua qualidade e experiência vão dar espetáculo nas corridas em que participar".

Em maio, a Guardia Civil deteve em Cáceres Marcos Maynar, antigo médico da equipa de ciclismo portuguesa LA-MSS, por um alegado delito de tráfico ilegal de medicamentos, tendo-lhe sido imputados um crime contra a saúde pública e outro de tráfico ilegal de medicamentos.

Miguel Ángel López chegou a estar suspenso pela Astana em 2022 na sequência das notícias sobre o seu envolvimento no caso, mas acabou por ser reintegrado e ainda esteve presente na Volta a Espanha, terminando no quarto lugar da geral.

Miguel Ángel López já terminou a Volta a Espanha e a Volta a Itália no pódio, ambas com um terceiro lugar em 2018, e foi sexto na Volta a França de 2020.

O ciclista colombiano conta ainda com vitórias em etapas na Vuelta e no Tour, para além de triunfos na classificação geral na Volta à Suíça e Volta à Catalunha.