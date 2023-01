Miguel Ángel López vence e lidera Volta a San Juan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista colombiano Miguel Ángel López, da Medellin-EPM, venceu esta sexta-feira isolado a quinta etapa da Volta a San Juan e passou a ser o líder destacado na prova que decorre na Argentina até domingo.



Na subida final para o Alto Colorado, López - vencedor em 4:07.10 horas - deixou a meio minuto o italiano Filippo Ganna, da INEOS Grenadiers, e a 38 segundos outro trepador colombiano, Sergio Higuita, da BORA-hansgrohe.

A etapa, de 173 quilómetros entre Chimbas e o Alto Colorado decidiu-se nos último 20 quilómetros, sempre em subida, onde o escaladores colombianos apareceram em força, nos primeiros lugares. López tem na geral um avanço de sete segundos sobre Ganna e 21 sobre Higuita. Em quarto está o colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers), a 27 segundos, e em quinto Einer Rubio, igualmente colombiano, da Movistar, também a 27 segundos.

Recentemente despedido da Astana, por estar ligado ao caso de tráfico de substâncias ilícitas centrada em Marcos Maynar, 'Superman' López correu hoje por evidente orgulho, afastado que está da elite da WorldTour.

A dez quilómetros do fim, foi ele que foi neutralizar o ataque do belga Remco Evenapoel (Soudal - Quick Step), entretanto caído para sétimo. O belga, campeão do mundo de estrada, perdeu 1.09 minutos nesta 'etapa rainha' da Volta a San Juan.

O português Rafael Lourenço, 42.º a 4.36, foi hoje o melhor elemento da APHotels and Resorts - Tavira. Na geral, a equipa algarvia tem em 53.º, a 18.09, o espanhol Délio Fernández.

Sábado, o dia volta a ser para os sprinters, nos 144,8 quilómetros com partida e chegada ao autódromo Vicente Chancay.