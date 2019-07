Miguel do Rego sétimo na corrida por pontos dos Europeus de sub-23

O português Miguel do Rego foi hoje sétimo classificado na corrida por pontos do Europeu de sub-23, que está a derrotar em Gante, na Bélgica.Depois de ter conquistado a medalha de prata na eliminação, na terça-feira, Miguel do Rego terminou a prova de hoje com sete pontos, bem longe do pódio, formado pelo alemão Richard Banusch (71), pelo suíço Valere Thiebaud (59) e pelo russo Savva Novikov (38).Na corrida feminina do mesmo escalão, Maria Martins foi 11.ª, com cinco pontos. O ouro foi para a russa Natalia Studenikina, com 75 pontos, mais 14 do que a polaca Wiktoria Pikulik e 24 do que a belga Shari Bossuyt.Nas provas de juniores, Daniel Dias foi nono classificado em omnium, com 75 pontos, numa prova ganha pelo holandês Casper van Uden (118), seguido do polaco Szymon Potasznik (109) e do espanhol Javier Serrano (106).Daniela Campos foi 13.ª posicionada na competição feminina, com 60 pontos, longe dos 146 da italiana Eleonora Camilla, vencedora, 27 à frente da britânica Ella Barnwell e 46 da russa Mariia Miliaeva.