Miguel do Rego vice-campeão europeu de eliminação

O português Miguel do Rego sagrou-se hoje vice-campeão europeu de eliminação, no primeiro dia do Europeu sub-23 de ciclismo de pista, em Gante, igualando o feito de Maria Martins, que já o tinha conseguido no feminino.Miguel do Rego terminou em segundo, atrás do belga Jules Hesters, batendo o ucraniano Vladiislav Shcherban pelo segundo posto do pódio, numa corrida com 18 ciclistas.O luso vai ainda competir na corrida por pontos também na categoria sub-23, na sexta-feira, além do Madison, no domingo, em parceria com Iuri Leitão.Antes já Maria Martins tinha conseguido a primeira medalha para Portugal nos Europeus sub-23, ao ser prata na eliminação.A júnior Daniela Campos foi nona classificada no scratch, entre 18 atletas, enquanto Pedro Silva foi 17.º e penúltimo na mesma especialidade e escalão.Na quarta-feira, Maria Martins volta a competir, no scratch, enquanto Daniela Campos luta por medalhas na eliminação juniores, Iuri Leitão compete no scratch sub-23 em masculinos e Daniel Dias em eliminação para juniores.