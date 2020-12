Miguel Salgueiro foi 33.º no Mundial de Ciclismo Eletrónico

Miguel Salgueiro foi o português mais bem classificado no Campeonato do Mundo de Ciclismo Eletrónico, terminando a competição no 33.º lugar, anunciou esta quarta-feira a federação portuguesa da modalidade.

A seleção lusa foi composta por Miguel Salgueiro, Jorge Magalhães e Maria Martins, que competiram em 50,035 quilómetros, em provas disputadas de forma eletrónica.

Miguel Salgueiro foi o que se adaptou melhor a este tipo de esforço, feito de forma solitária mas ao mesmo tempo que os adversários, conseguindo estar sempre no grupo da frente ao longo da prova.

Quanto a Jorge Magalhães, com mais dificuldade nas 'subidas', acabou por ser o 49.º melhor.

O alemão Jason Osborne conquistou o título mundial, ao cabo de 01:05.15 horas. Seguiram-se no pódio dois dinamarqueses, Anders Foldager e Nicklas Pedersen, segundo e terceiro, ambos a dois segundos do vencedor.

Maria Martins foi a primeira a entrar em ação, integrando o pelotão feminino deste Mundial. Acabada de regressar do período de férias pós-competição, acusou a falta de ritmo, concluindo a prova na 52.ª posição.

A vencedora foi a sul-africana Ashleigh Moolman-Pasio, com 01:13.27. A australiana Sarah Gigante foi a segunda classificada, com o mesmo tempo, enquanto a sueca Cecilia Hansen fechou o pódio, a um segundo da campeã mundial.