Mikel Aristi vence segunda etapa da Volta a Limousin

O espanhol Mikel Aristi (Euskadi-Murias) venceu esta quinta-feira ao sprint a segunda etapa da Volta a Limousin, em França, e aproximou-se da liderança da geral individual, em que Rui Vinhas (W52-FC Porto) caiu para 10.º lugar.Aristi, que venceu a segunda etapa da Volta a Portugal, em 02 de agosto, voltou a erguer os braços após ser segundo no primeiro dia, completando os 182,9 quilómetros entre Rouffiac e Trélissac em 4:39.07 horas.Em segundo, com o mesmo tempo, ficou o italiano Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli-Sidermec), seguido do líder da juventude, o francês Benoit Cosnefroy, terceiro.Rui Vinhas chegou em 28.º lugar e caiu para o 10.º posto da geral, a 19 segundos do camisola amarela, o francês Lilian Calmejane (Total Direct Energie), que venceu no primeiro dia e tem três segundos de vantagem sobre Aristi.Na formação dos 'dragões', o vencedor da Volta em 2016 continua a ser o melhor elemento, enquanto César Fonte subiu a 29.º.Na sexta-feira, a terceira de quatro etapas liga Chamboulive a Beynat ao longo de 176,8 quilómetros, numa tirada com chegada em alto após uma contagem de montanha de primeira categoria e duas de segunda.