Mikel Landa cai e vai parar ao hospital com golpe profundo no ombro

O espanhol Mikel Landa, companheiro de Nelson Oliveira na Movistar, teve esta quinta-feira uma queda aparatosa no Challenge de Maiorca, sendo transportado de urgência para o hospital.O corredor basco, que se estreou na nova temporada, viu-se envolvido numa queda coletiva a 15 km da chegada a Puig de Sant Salvador, onde estava instalada a meta.O 4º classificado no Tour'2017, onde foi fiel escudeiro do vencedor Chris Froome (Sky), sofreu um golpe profundo no ombro, acabando estendido no chão.O dinamarquês Rasmus Iversen (Lotto Soudal) também foi parar ao hospital, com suspeitas de fratura numa clavícula.Quem aproveitou da melhor maneira a tirada foi o espanhol Jesús Herrada (Cofidis), que bateu por 11 segundos o francês Guillaume Martin (Wanty-Gobert), o holandês Bauke Mollema (Trek) e o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), colocados nos lugares imediatos.