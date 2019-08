Mikel Landa vai representar a Bahrain-Merida em 2020

O ciclista Mikel Landa, da Movistar, vai representar a Bahrain-Merida a partir de 2020, anunciou esta segunda-feira a equipa, que considera o espanhol uma mais-valia para os seus objetivos.O trepador basco, de 29 anos, que ascendeu à categoria de profissional em 2011, conta com vitórias em etapas da Volta a Espanha e Volta à Itália, prova que terminou no terceiro lugar em 2015 e que teve como vencedor Alberto Contador.Em 2019, Mikel Landa terminou no quarto lugar o Giro, que teve como vencedor Richard Carapaz, e em sexto a Volta a França, ganha por Egan Bernal, onde também conquistou na 15.ª etapa o Prémio de Combatividade."Sinto-me muito orgulhoso da equipa Bahrain-Merida ter-me escolhido para liderar este projeto. Sinto-me muito animado com os próximos desafios", considerou em comunicado Mikel Landa, que se estreou como profissional na Euskaltel-Euskadi.