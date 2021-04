Mikkel Honoré vence quinta etapa da Volta ao País Basco

O dinamarquês Mikkel Honoré venceu esta sexta-feira a quinta etapa da Volta ao País Basco, numa dobradinha da Deceuninck-QuickStep, que colocou o checo Josef Cerny no segundo lugar.

Os dois colegas de equipa cruzaram a meta juntos, de braços no ar, após chegarem isolados à meta, no final de 160,2 quilómetros entre Hondarribia e Ondarroa, ao cabo de 3:39.54 horas.

A dupla fez-se valer de um ataque nos últimos quilómetros, que distanciou o companheiro de fuga, o francês Julien Bernard (Trek-Segafredo), terceiro, a 17 segundos, à frente do sprint do pelotão, a 28.

Foi a segunda dobradinha da Deceuninck-QuickStep em menos de um mês, com a última a acontecer na E3 Harelbeke, também com um vencedor dinamarquês, Kasper Asgreen, e com o francês Florian Sénéchal no segundo lugar.

Na classificação geral da Itzulia, os primeiros lugares não sofreram alterações na penúltima tirada, com o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) a seguir líder, à frente de uma dupla da Jumbo-Visma.

O esloveno Primoz Roglic é segundo, a 23 segundos, enquanto outro dinamarquês, Jonas Vingegaard, é terceiro, a 28.

No sábado, o pelotão volta a Ondarroa, para arrancar para a sexta e última etapa, com 111,9 quilómetros acidentados até Arrate, incluindo três contagens de montanha de primeira categoria, a última já nos últimos quilómetros.