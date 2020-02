Mil atletas participam em prova de BTT que liga Espanha a Idanha-a-Nova

Mil atletas vão participar numa prova ibérica de BTT no dia 6 de junho, que vai ligar a cidade espanhola de Talavera de la Reina, Toledo, à aldeia histórica de Monsanto, em Idanha-a-Nova, foi esta quinta-feira anunciada.

A prova de BTT "Desafío Nubbitel Lusitania" vai ligar a cidade de Talavera de la Reina (Toledo, Espanha) à aldeia histórica de Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova, num trajeto de 260 quilómetros por estrada e caminhos de terra.

"É uma prova muito desafiante que atravessa paisagens de grande beleza natural e histórico-cultural, entre Talavera de la Reina e Monsanto. Por isso, fizemos questão de apresentar a maratona de BTT à entidade Turismo de Portugal como exemplo do que é possível desenvolver entre territórios dos dois lados da fronteira", refere, em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

Com o lema "Dois Países, um Desafio", a prova de BTT é organizada pela tecnológica espanhola Nubbitel e conta com o apoio do município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

A prova tem partida em Talavera de la Reina no dia 6 de junho, às 06h30 (hora espanhola) e chegada a Monsanto no máximo às 21h30 (hora portuguesa).

Do lado espanhol, o trajeto atravessa 14 municípios (cinco da província de Toledo e nove da província de Cáceres) antes de entrar no concelho de Idanha-a-Nova, ladeando o rio Erges.

"É um excelente exemplo de cooperação transfronteiriça e de promoção turística conjunta entre Portugal e Espanha", conclui o autarca português de Idanha-a-Nova.