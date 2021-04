Miles Scotson é o primeiro líder da Volta à Comunidade Valenciana

O australiano Miles Scotson (Groupama-FDJ) venceu esta quarta-feira a etapa inaugural da 72.ª edição da Volta à Comunidade Valenciana, ao chegar isolado a Ondara para assumir a liderança da geral.

Scotson, de 27 anos, cumpriu os 168,9 quilómetros entre Elche e Ondara em 4:14.57 horas, aproveitando um ataque a 22 quilómetros, na descida da última subida categorizada, para vencer com 28 segundos de diferença para o pelotão.

O 'sprint' esperado foi para definir os lugares mais baixos do pódio: o alemão John Degenkolb (Lotto Soudal) foi segundo, com o francês Alan Riou (Arkéa Samsic) no terceiro posto.

Sem que as equipas se organizassem para disputar a etapa ao 'sprint', com a chuva a fazer-se sentir, Scotson soube defender a vantagem, mesmo tendo caído, e chegou sozinho, à frente de uns 40 corredores, grupo no qual vinha o português Nelson Oliveira (Movistar), 29.º posicionado.

A 1.39 minutos chegou André Carvalho (Cofidis), cortando a meta no 46.º posto.

Na quinta-feira, a segunda de cinco etapas começa e acaba em Alicante, com 179 quilómetros e apenas uma subida marcada, de segunda categoria.