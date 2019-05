Moreno Moser retira-se aos 28 anos

O ciclista italiano Moreno Moser, sobrinho do antigo campeão mundial Francisco Moser, anunciou esta segunda-feira que vai retirar-se do ciclismo aos 28 anos, após uma carreira com oito vitórias profissionais.Moser, que em 2017 e 2018 correu pela Astana no pelotão WorldTour, depois de cinco anos na Cannondale, assinou no início do ano pela Nippo Vini Fantini Faizanè, mas não conseguiu qualquer resultado de montra."Já não consigo ter os picos de forma necessários para as performances que quero fazer. (...) Os meus momentos de baixa têm sido mais e mais longos nos últimos anos", justificou o corredor, ao jornal La Gazzetta dello Sport, dizendo que prefere dizer "chega" antes de já não conseguir competir de todo.Campeão da Volta à Polónia em 2012, os melhores resultados do italiano sucederam nos primeiros anos da carreira, cuja última vitória tinha sido no Trofeo Laigueglia em 2018, depois de um primeiro triunfo em 2012.Venceu a clássica Strade Bianchi em 2013 e ganhou uma medalha de bronze nos Europeus de estrada de 2016, no contrarrelógio.