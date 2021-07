Morreu o antigo ciclista Pedro Silva

A Federação Portuguesa de Ciclismo anunciou esta noite a morte do antigo ciclista, Pedro Silva, aos 54 anos, que lutava contra uma doença oncológica.





Em comunicado, a FPC lembra o percurso do ciclista que se destacou como sprinter."Pedro Silva foi um dos melhores ciclistas portugueses das décadas de 1980 e 1990, sendo um dos sprinters de referência do ciclismo português, com inúmeras vitórias em Portugal e no estrangeiro. Depois de terminada a carreira de ciclista, Pedro Silva manteve uma intensa ligação à modalidade, com especial dedicação aos mais jovens. Para isso, desenvolveu o Velo Clube do Centro, em Mortágua, terra de onde era natural e onde organizou várias provas de estrada e de BTT. O crescimento do projeto do Velo Clube do Centro permitiu a constituição da equipa continental, que, em 2021, tem a designação de Tavfer-Measindot-Mortágua.O Pedro Silva foi um grande ciclista, lutador e empreendedor, que construiu uma excelente carreira a pulso. Foi esse mesmo espírito que o levou a construir o projeto desportivo do Velo Clube do Centro. Começou de baixo, desenvolvendo as camadas jovens, até concretizar o sonho de ter uma equipa continental. Também foi de uma imensa coragem na luta contra a doença, que o atraiçoou e que nos atraiçoou a todos, porque nos roubou precocemente a presença do Pedro Silva", lembra o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.A Federação Portuguesa de Ciclismo lamenta profundamente o falecimento de Pedro Silva e envia as mais sinceras condolências à família e amigos".