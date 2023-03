Motivado João Almeida tem caminho para subir

As três próximas etapas são decisivas para encontrar o vencedor deste ano do Tirreno-Adriático. A etapa de hoje, classificada com três estrelas, já pode dar o mote para as duas seguintes – de quatro estrelas –, com a uma curta chegada em alto, de 3 kms, com percentagem média de inclinação a rondar os sete por cento e que surge ao fim de 218 kms.

João Almeida, após a etapa de ontem, segue em sexto da geral, a 41 segundos de Filippo Ganna (Ineos), e com grandes possibilidades de subir na classificação, depois de ter feito um bom contrarrelógio no primeiro dia.

Ontem, a vitória na terceira etapa coube a Jasper Philipsen (Alpecin), depois de ter sido batido por Fabio Jakobsen (Soudal) na véspera. É a primeira vitória da época para o ciclista belga, de 25 anos, sendo que o holandês terminou em nono.

Tanto João Almeida como Nelson Oliveira (Movistar) chegarem integrados no pelotão, num "dia longo, típico stress no final com algum vento à mistura", segundo relatou nas redes sociais Oliveira, que manteve o 12º lugar na geral.