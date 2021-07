Movistar na Volta a Portugal 19 anos depois

Já era para ter acontecido o ano passado, mas a pandemia acabou por adiar o regresso da Movistar à Volta a Portugal. A equipa espanhola do World Tour confirmou esta terça-feira que volta a participar na prova rainha nacional, que se disputa entre 4 e 15 de agosto, com início em Lisboa e final em Viseu.





"É uma grande novidade no nosso calendário voltarmos à Volta a Portugal, 19 anos depois da última participação, em 2002, quando competíamos com o nome iBanesto.com. É uma corrida muito querida por toda a gente, com mais de 80 anos de história", refere a equipa numa informação colocada nas redes sociais.A formação espanhola explica que trará ao nosso país sobretudo uma equipa jovem. "A Grandíssima será para nós uma oportunidade para oferecer aos mais jovens do nosso plantel a opção de terem mais dias de competição fora das Grandes Voltas. Esperamos desfrutar junto do maravilhoso público português", acrescenta a equipa.Fora do escalonamento para a prova nacional estará Nelson Oliveira, que é um dos dois portugueses que vai participar nos Jogos Olímpicos. O outro é João Almeida (Deceuninck-Quick Step).