Movistar regressará com camisola solidária desenhada por adeptos

A equipa de ciclismo espanhola Movistar anunciou esta segunda-feira que quando regressar à competição usará uma camisola desenhada pelos adeptos nas próximas duas semanas, que depois será doada para apoiar a luta contra a pandemia de covid-19.

Em comunicado, a formação do escalão WorldTour, representada pelo português Nelson Oliveira, explica que qualquer adepto pode desenhar a camisola, que depois será escolhida para ser usada no regresso à estrada, para já sem data marcada.

Depois, as camisolas serão autografadas por todos os ciclistas e doadas à Cruz Vermelha e à Proteção Civil de Itália, com o objetivo de apoiar "os mais desfavorecidos pela pandemia de covid-19".

