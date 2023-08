Mundiais: Ana Mafalda Santos 16.ª no 'cross country' olímpico sub-23

A portuguesa Ana Mafalda Santos foi esta sexta-feira 16.ª classificada na corrida de 'cross country' olímpico sub-23 dos Campeonatos do Mundo de ciclismo BTT, a decorrerem em Glasgow.

Santos acabou no primeiro terço do pelotão mundial, melhorando em relação ao 20.º posto dos Europeus 2023 de sub-23, acabando a 6.01 minutos da nova campeã do mundo, a neozelandesa Samara Maxwell, que acabou os 22,5 quilómetros do circuito em 1:16.26 horas.

Duas suíças completaram o pódio, com Ginia Caluori no segundo posto, a 1.01 minutos, e Ronja Blochlinger no terceiro, a 1.27.

Na prova masculina, Diogo Neves acabou em 43.º lugar, entre 84 corredores que terminaram, numa corrida dominada pelo britânico Charlie Aldridge, 13 segundos mais rápido do que o francês Adrien Boichis, segundo, e 29 do que o suíço Dario Lillo, terceiro.

No sábado, Portugal encerra a participação no BTT, integrado no programa do Campeonato do Mundo unificado de ciclismo, com as principais disciplinas, com a olímpica Raquel Queirós, entre as elites do 'cross country' olímpico (XCO).