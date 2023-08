Mundiais: Bernardo Vieira fica em 6.º na corrida C1 de paraciclismo

Bernardo Vieira foi hoje sexto classificado na corrida de fundo dos Mundiais de paraciclismo, a decorrer na Escócia junto a outras disciplinas de ciclismo, com Telmo Pinão em 11.º em C2.

Vieira fechou os 62,4 quilómetros no sétimo lugar inicial, acabando a 5.14 minutos do vencedor, mas a desclassificação do brasileiro Carlos Alberto Soares, devido a obstrução que levou a queda de outro corredor, permitiu-lhe subir a sexto.

No pódio da prova ficaram o chinês Weicong Liang, novo campeão do mundo após um tempo de 1:43.33 horas, à frente do espanhol Ricardo Ten, segundo, e do alemão Michael Teuber, terceiro.

Na mesma distância, mas em C2, Telmo Pinão foi 11.º, perdendo ao sprint um lugar no top 10, numa corrida encimada sem surpresa pelo francês Alexandre Leauté. O australiano Darren Hicks foi segundo e o belga Ewoud Vromant terceiro.

"O Bernardo esteve muito bem ao conseguir o sexto lugar. Foi muito bom para ele e para o país pelos pontos que amealhámos. O Telmo também esteve bem ao conseguir chegar com um núcleo de corredores muito fortes", afirmou o selecionador José Marques, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Esta foi a última corrida com portugueses dos Mundiais de paraciclismo, incluídos num evento que agrega as principais vertentes do ciclismo e que termina domingo em Glasgow, na Escócia.