Mundiais de pista em juniores: Gabriel Baptista 6.º na corrida por pontos

O corredor português Gabriel Baptista foi nono clasificado na corrida por pontos do Campeonato do Mundo de pista para juniores, disputada na sexta-feira, em Cali, Colômbia.

Um dia depois de ter sido sexto em scratch, Gabriel Baptista voltou a ter de ultrapassar uma fase de apuramento para marcar presença na final, composta por 100 voltas ao velódromo colombiano.

Na final, compota por 22 corredores, Gabriel Baptista conseguiu pontuar em dois sprints na segunda metade da corrda, totalizando sete pontos, o que lhe valeu o nono lugar, em prova ganha pelo canadiano Ethan Powell, com 53 pontos.

Patrícia Duarte, a outra corredora portuguesa em prova na sexta-feira, conseguiu a qualificação para o concurso de omniu, tendo sido 13.ª em scratch, 16.ª na corrida tempo e 18.ª na eliminação. Na corrida por pontos, que define a classificação final, a ciclista lusa esteve ao ataque e ainda entrou isolada na última volta, à procura dos 10 pontos do derradeiro sprint, mas não conseguiu pontuar.

No conjunto das quatro provas do omnium, Patrícia Duarte somou 32 pontos, fechando a competição no 18.º lugar. A vitória no omnium foi muito celebrada nas bancadas, dado que pertenceu à colombiana Juliana Londoño, com 148 pontos.

Na última jornada da competição, este sábado, Portugal estará representado por dois corredores. Patrícia Duarte compete na qualificação da corrida por pontos, disciplina em que conseguiu a medalha de bronze no Campeonato da Europa, no mês passado, e Gabriel Baptista vai bater-se pela entrada no lote de finalistas do omnium masculino.