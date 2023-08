Mundiais: João Almeida azarado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Almeida não começou o dia da melhor forma. O ciclista português caiu ainda antes da partida oficial da corrida de fundo dos Mundiais, que está a ser disputada este domingo na distância de 271,1 quilómetros entre Edimburgo e Glasgow.João Almeida foi assistido pelo carro médico e voltou ao pelotão.João Almeida (Emirates), Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira (Movistar) e André Carvalho (Cofidis) são os representantes nacionais.Depois de uma parte inicial, que inclui alguma dificuldade nos últimos quilómetros, o pelotão entra no circuito de 14,3 km, a percorrer num total de 143. À entrada do último quilómetro de cada volta, haverá uma rampa de 200 metros, com 10,8 por cento de inclinação média e pendentes que chegam aos 14 por cento.A Bélgica surge como a grande favorita, pois não tem apenas um candidato, mas pelo menos três, o que pode também ser um revés para a própria equipa.