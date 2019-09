Mundiais: João Carvalho 55.º na prova júnior de fundo

O ciclista português João Carvalho foi esta quinta-feira 55.º classificado na prova de fundo de juniores masculinos dos Mundiais de estrada, em que o norte-americano Quinn Simmons fez vingar uma longa fuga para conquistar o título.João Carvalho terminou a 16.49 minutos de Simmons, que completou os 148,1 quilómetros entre Richmond e Harrogate em 3.38,04 horas (média de 40,749 km/h), numa prova marcada pela chuva, em que o piso escorregadio esteve na origem de várias quedas.O norte-americano, de 18 anos, bateu por 56 segundos o italiano Alessio Martinelli e por 1.33 minutos o compatriota Magnus Sheffield, que terminaram no segundo e terceiro lugares e conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.André Domingues, o outro representante luso na corrida de fundo de juniores masculinos, não chegou a cortar a meta, tendo abandonado já depois da passagem no primeiro ponto de cronometragem, instalado ao quilómetro 120.A seleção portuguesa, orientada por José Poeira, participa com 14 atletas nos Mundiais de ciclismo de estrada, que se disputam entre 22 e 29 de setembro no condado de Yorkshire, em Inglaterra.