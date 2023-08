Mundiais: Luís Costa em 11.º na corrida de fundo H5 no paraciclismo

O português Luís Costa foi esta sexta-feira 11.º classificado da prova de fundo de estrada da classe H5 dos Mundiais de paraciclismo, a decorrerem na Escócia, após uma queda o afastar dos primeiros lugares.

Costa acabou a 6.43 minutos do vencedor, o holandês Mitch Valize, no exercício de 62,4 quilómetros em circuito fechado, no qual o também holandês Tim de Vries foi segundo e o francês Loic Vergnaud terceiro.

Uma queda deixou o veterano luso fora da corrida pelos cinco primeiros lugares, nos quais seguia, o que fez com que o selecionador, José Marques, tenha lamentado um "balanço não tão positivo como se pretendia", em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.

"Perdeu uma oportunidade para amealhar mais pontos para Portugal", declarou.

Na corrida de H5, feita em conjunto com H4, Flávio Pacheco foi 16.º classificado, o que para o técnico mostra que o ciclista "esteve bem e fez uma prova dentro das expectativas".

O novo campeão do mundo foi Jonas van de Steene, da Bélgica, à frente do francês Mathieu Bosredon, segundo, e do austríaco Thomas Fruhwirth, terceiro.

No sábado, fica encerrada a participação portuguesa no Campeonato do Mundo de paraciclismo, com Bernardo Vieira, em C1, e Telmo Pinão, em C2, nas provas de fundo das respetivas classes.