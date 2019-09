Mundiais: Nelson Oliveira oitavo no contrarrelógio

O português Nelson Oliveira foi, esta quarta-feira, 8.º classificado no contrarrelógio de elite masculina dos Mundiais de ciclismo de estrada, prova em que o australiano Rohan Dennis revalidou o título de forma categórica.Oliveira demorou mais 2.09,80 minutos para percorrer os 54 quilómetros entre as cidades inglesas de Northallerton e Harrogate do que Dennis, que terminou a prova com o tempo de 1:05.05,35 horas (média de 49,782 km/h) e reeditou o triunfo alcançado no ano passado.Dennis bateu por larga margem o belga Remco Evenepoel e o italiano Filippo Ganna, que terminaram a 1.08,93 e 1.55,00 minutos do australiano e conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.Nelson Oliveira, de 30 anos, foi o 3.º mais rápido no segundo ponto intermédio de cronometragem, mas perdeu muito tempo na parte final e foi incapaz de melhorar o quarto lugar alcançado em 2017, na Noruega, e o quinto em 2018, na Áustria.