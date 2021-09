Mundial de estrada: Ruben Guerreiro não participa na prova de fundo

Portugal vai alinhar com apenas cinco ciclistas na prova masculina de fundo dos Mundiais de estrada, depois de Ruben Guerreiro ter abdicado da sua participação na corrida de domingo, confirmou esta sexta-feira à Lusa o selecionador nacional. "Ele [Guerreiro] não teve boas sensações nos últimos dias, não estava muito bem e pediu para não vir desta vez, e eu respeitei", começou por explicar José Poeira.

Assim, Portugal vai ser representado no domingo por cinco corredores, menos um do que a quota que lhe foi atribuída segundo o 'ranking' da União Ciclista Internacional, porque, segundo o selecionador, "estava muito em cima" para convocar um sexto elemento.

"São muitos quilómetros e ou há corridas para se prepararem para esta clássica atípica, ou é melhor aproveitar os que correm regularmente e fazem uma quilometragem mais ou menos dentro disto. Claro que preferia que estivessem seis. São corredores com um nível muito alto, e com experiência de correr provas destas, mas há períodos em que não estão tão bem... paciência", concedeu.

A seleção portuguesa vai alinhar na prova de fundo de elites masculinas, uma 'maratona' de 268,3 quilómetros, entre as cidades belgas de Antuérpia e Lovaina, que 'imita' o melhor das clássicas da Flandres numa sucessão de circuitos, com João Almeida (Deceuninck-QuickStep), Nelson Oliveira (Movistar), Rui Oliveira (UAE Emirates), o estreante André Carvalho (Cofidis), e Rafael Reis (Efapel), o único representante do pelotão nacional.

Também Rui Costa, o único português a sagrar-se campeão mundial de fundo (2013), tinha abdicado de estar presente nos Mundiais da Flandres, por considerar que o percurso não se adequava às suas características.