Mundial: Nelson Oliveira espera contrarrelógio "bastante duro"

O ciclista Nelson Oliveira pretende "representar bem Portugal" na quarta-feira, num contrarrelógio de elite masculina dos Mundiais de estrada "bastante duro", que poderá ser dificultado pelas condições climatéricas."Farei os possíveis para que tudo saia na perfeição, de maneira a representar bem Portugal", observou Nelson Oliveira, de 30 anos, em declarações divulgadas pela assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Ciclismo.O corredor da seleção nacional, quarto classificado na edição de 2017, na Noruega, e quinto em 2018, na Áustria, não espera facilidades durante os 54 quilómetros do percurso, entre as cidades inglesas de Northallerton e Harrogate."A primeira parte do contrarrelógio é plana, mas o percurso começa a endurecer muito. Há subidas com elevada inclinação, que provocam várias quebras de ritmo. No final, serão 54 quilómetros com bastante dureza", assinalou.Nelson Oliveira advertiu para as dificuldades que a chuva pode provocar no contrarrelógio de elite, depois de hoje ter estado na origem de várias quedas na prova de sub-23, entre as quais a do português João Almeida."Se chover, tudo irá complicar-se nas partes mais técnicas e nas descidas com estrada estreita. É importante reconhecer muito bem o percurso, para que, em prova, não tenhamos de travar tanto, o que faria perder velocidade e tempo que pode ser precioso", advertiu.Para o selecionador português, José Poeira, Nelson Oliveira pode "conquistar mais uma posição entre os 10 melhores" e até "fazer melhor do que nas edições anteriores", uma vez que o percurso é favorável às características do atleta luso."O contrarrelógio tem características que assentam bem ao Nelson e que não são tão favoráveis para alguns adversários, como é o caso da longa extensão e das partes mais duras, que provocam muitas quebras de ritmo", sustentou.A seleção portuguesa, sob a orientação de José Poeira, participa com 14 atletas nos Mundiais de ciclismo de estrada, que se disputam entre 22 e 29 de setembro no condado de Yorkshire, em Inglaterra.