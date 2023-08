Mundial: Remco Evenepoel campeão e Nélson Oliveira 6.º no contrarrelógio

O belga Remco Evenepoel sagrou-se esta sexta-feira campeão do Mundo de contrarrelógio, em Glasgow, à frente do italiano Fillipo Ganna (a 12 segundos) e do britânico Joshua Tarling. Nélson Oliveira foi o melhor português nos 47.8 quilómetros, terminado num grande 6.º posto, a 1.52 minutos do vencedor. Já João Almeida acabou 24.º, a 3,07 minutos.Com este resultado, ou seja, um lugar no top dez, Nelson Oliveira garantiu a segunda vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris'2024 na especialidade de contrarrelógio.