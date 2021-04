Nacer Bouhanni renuncia ao GP Scheldt após insultos racistas

O ciclista francês Nacer Bouhanni, da Arkea-Samsic, renunciou hoje partir para o Grande Prémio Scheldt, entre a cidade holandesa de Terneuzen e a belga de Schoten, por não estar "com plena capacidade", após receber insultos racistas.

Numa mensagem na rede social Twitter, a equipa francesa explica que Bouhanni "não está com plena capacidade para partir para a prova, após os eventos recentes", com origem num incidente com o britânico Jake Stewart.

O antigo campeão francês foi desclassificado pela UCI devido a um sprint irregular na prova Cholet-Pays de la Loire, em 28 de março, por ter empurrado Jake Stewart (Groupama-FDJ), com o ombro, contra as barreiras, provocando uma fratura na mão esquerda.

Após a prova, Stewart partilhou o vídeo da chegada no Twitter, interpelando diretamente Bouhanni: "Perguntar-te-ia em que estavas a pensar, mas, claramente, não tens cérebro. A ironia é teres-me dito que não tenho respeito depois da meta. Aqui fica um vídeo pedagógico sobre a que se assemelha 'a falta de respeito'".

Desde então, Nacer Bouhanni, de 30 anos, foi alvo de ataques de teor racista nas redes sociais, que foram hoje condenados pela UCI e serão denunciados pelo próprio corredor em tribunal.

"Nada justifica os insultos [racistas], independentemente da gravidade da falta cometida pelo ciclista francês", assinalou a UCI, manifestando total apoio a Bouhanni.