Nacer Bouhanni vai falhar Volta a França

O francês Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) vai falhar a edição de 2020 da Volta a França, por considerar o traçado apropriado para trepadores, anunciou esta sexta-feira o sprinter, vencedor de três etapas na Vuelta e outras tantas no Giro.

"É uma decisão bem ponderada. Assimilei rapidamente a ideia quando foi revelado o percurso do Tour de 2020. Imediatamente, percebi que é apropriada para os trepadores", afirmou o corredor, de 29 anos, citado pela sua equipa.

Bouhanni venceu três etapas na edição de 2014 do Giro e outras tantas na Vuelta, duas nesse ano e outra em 2018, ambicionando, apesar da ausência na prova agendada entre 29 de agosto e 20 de setembro, conseguir idêntico feito na 'Grande Boucle'.

"O Tour continua a ser um objetivo para mim, é óbvio. É uma corrida que me inspira. Conseguir uma vitória numa etapa continua a ser um dos meus grandes objetivos. Sei também que ainda não consegui mostrar-me a 100% nesta corrida, mas conseguirei no futuro", rematou aquele que é um dos principais 'sprinter' franceses.

Para a próxima edição do Tour, a Arkéa-Samsic vai apostar no colombiano Nairo Quintana, vencedor do Giro em 2014 e da Vuelta em 2016 e duas vezes segundo no Tour, em 2013 e 2015, e no francês Warren Barguil.

A 107.ª edição da Volta a França, que iria originalmente decorrer entre 27 de junho e 19 de julho, foi adiada para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro devido à pandemia de covid-19.