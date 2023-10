Nairo Quintana de volta à Movistar: «Foi um ano difícil, dias sem dormir e de enorme sacrifício»

O ciclista Nairo Quintana, que estava sem equipa há um ano, vai voltar aos espanhóis da Movistar, cinco temporadas depois da sua saída, foi hoje anunciado, com o colombiano a afirmar que está entusiasmado por "regressar a casa".

"Estou entusiasmado por estar de volta a casa. Foi um ano difícil. Dias sem dormir, muitos dias de enorme sacrifício, pegar na bicicleta e tentar andar para a frente, faça chuva ou faça sol. Mas valeu a pena. Não vou desperdiçar esta oportunidade. Conheço os valores da equipa, os valores do desporto. Vou dar tudo por tudo para fazer bem e quero contribuir para que a equipa obtenha os melhores resultados", disse Quintana, citado pela equipa em comunicado.

O colombiano, de 33 anos, esteve sem equipa em 2023 depois de ter saído da Arkéa Samsic, na sequência da desclassificação da Volta a França de 2022, por ter usado tramadol, que não consta na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem, mas é proibido em competição pelos regulamentos da União Ciclista Internacional (UCI).

Quintana, um dos escaladores de referência do pelotão na última década, regressa agora à equipa onde conseguiu os melhores resultados da carreira, como o triunfo no Giro2014 e na Vuelta2016, para além de dois segundos lugares no Tour, em 2013 e 2015, edições em que conquistou a classificação da juventude.

O colombiano agradeceu à Movistar, equipa que representou entre 2012 e 2019, pela oportunidade e garantiu que vai "dar tudo" na estrada, numa formação em que vai ser companheiro dos lusos Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro.

Depois de sair da formação espanhola, Quintana representou a Arkéa Samsic entre 2020 e 2022.

Melhor trepador do Tour2013, tem 51 triunfos na carreira, entre os quais se destacam ainda as vitórias na geral do Tirreno-Adriático (2015 e 2017), Volta aos Alpes Marítimos (2020 e 2022), Volta à Romandia (2016), Volta à Catalunha (2016) ou Volta ao País Basco (2013), mas também o segundo lugar no Giro2017.