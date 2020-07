Nairo Quintana de volta aos treinos após "recuperação muito boa"

O ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) disse esta terça-feira ter tido uma "recuperação muito boa e positiva" após um embate com um automóvel, a 3 de julho, estando de regresso aos treinos a dias de voltar à Europa.

"Este é o meu segundo dia de treinos, após uma recuperação muito boa e positiva. Deram-me carta branca para sair [para a estrada], e estamos a cinco dias de viajar para a Europa", explicou, num vídeo que publicou nas redes sociais.

Depois de um embate com um automóvel que provocou alguns problemas, ligeiros, no joelho direito, o colombiano disse, a 5 de julho, que ia ficar "duas semanas de repouso", mas conseguiu voltar ao 'trabalho' mais cedo.

A treinar em Boyacá, região na Colômbia próxima da capital Bogotá, o trepador deixou ainda um aviso aos condutores de automóveis. "Respeitem o metro e meio de distância para os ciclistas, é muito importante", atirou.

Quintana é um dos líderes anunciados da formação francesa para a Volta a França, ao lado de Warren Barguil, e, antes do Tour, que arranca em 29 de agosto, tinha agendado participações no Tour de l'Ain, de 07 a 09 de agosto, e no Critério do Dauphiné.

Com dois segundos lugares (2013 e 2015) e um terceiro (2016), o colombiano procura vencer a 'Grande Boucle' pela primeira vez, depois de triunfos na Volta a Itália (2014) e Volta a Espanha (2016).