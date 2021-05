Não faltou glamour na apresentação do Giro

Turim, cidade onde reside e joga Cristiano Ronaldo, tem honras de receber este ano o início da Volta a Itália, que começa amanhã com um prólogo. Mas o aperitivo foi servido ontem, com a habitual cerimónia de apresentação das equipas, junto ao Castelo de Valentino, um histórico monumento que é uma das residências da Casa Real de Sabóia, mas hoje também sede da Faculdade de Arquitetura da cidade.

E não faltou também uma cara bonita para mostrar o troféu que será entregue ao vencedor no dia 29. Esperemos, nós portugueses, que o vencedor seja João Almeida (Deceuninck-Quick Step), que parte como um dos favoritos, pelo menos, a estar no pódio.

Entre os principais adversários do ciclista português está o britânico Simon Yates (BikeExchange), que reconhece ter de ‘ganhar’ tempo aos adversários na montanha, para poder abordar o contrarrelógio do penúltimo dia mais à vontade.

“Sempre disse que é ir dia a dia, mas a verdade é que tenho de ganhar tempo antes do contrarrelógio final”, sublinhou.

Outras das atrações na presentação das equipas foi naturalmente Vincenzo Nibali (Trek), não só pelo palmarés que ostenta (já venceu as três Grandes Voltas), por correr em casa, mas principalmente porque chega ao Giro apenas três semanas depois de sofrer uma queda e ser operado a um dos braços.

“Estar na partida é uma pequena vitória, mas desconheço como está a lesão. Mas veremos como irei dia a dia”, disse Nibali, de 36 anos, vencedor da Volta a Itália por duas vezes, em 2013 e 2016. Ganhou o Tour em 2014 e a Vuelta em 2010.

Equipa de Guerreiro volta a inovar

A EF Education volta a inovar no equipamento com que vai participar no Giro. Depois de a camisola de 2020 ter originado diferentes opiniões, em que a figura de animação Pato Donald era visível, agora a formação de Ruben Guerreiro vai para a estrada com um ‘maillot’ um pouco mais discreto, mas ainda assim com muita cor, que certamente não passará despercebida. “Pronto para a minha corrida favorita com este incrível equipamento”, escreveu o ciclista português nas redes sociais.