«Não queremos Jorge Mendes no ciclismo, que fique em Portugal com os seus futebolistas»

A entrada de Jorge Mendes no ciclismo não está a ser bem vista por parte de algumas pessoas ligadas à modalidade. A Polaris Sports, do empresário de Cristiano Ronaldo, é agora representante de João Almeida, Rúben Guerreiro, corredores que estiveram em evidência na Volta a Itália, dos gémeos Ivo e Rui Oliveira e de André Carvalho.





No programa 'Grandes Geules du Sport', da RMC, Marc Madiot, diretor da Groupama-FDJ, mostrou-se muito crítico. "Não quero que o ciclismo se converta num futebol. No futebol os empresários têm uma carteira de jogadores que querem transferir com a maior frequência possível para ganharem dinheiro. Cria-se uma especulação numa bolha financeira. O futebol está assim. E com o covid? Estão à beira do abismo! Queremos que gente como Jorge Mendes entre no ciclismo? Não queremos nenhum Jorge Mendes no ciclismo! Que fique em Portugal com os seus futebolistas, mas que não entre no ciclismo."Marc Madiot desconfia das intenções do empresário. "O Jorge Mendes não vai ganhar no ciclismo o que ganha no futebol. Pode ser que o faça com outras ideias e que essas ideias não sejam boas. Em algum momento vai querer aproveitar-se do sistema geral do ciclismo e isso seria muito perigoso. Se o Mendes é o agente do João Almeida, então o João Almeida nunca virá para a minha equipa."O diretor desportivo da equipa francesa ressalva que não é contra a presença dos agentes na modalidade. "Nós temos empresários no ciclismo, mas há um elemento importante: o contrato tem uma duração e isso tem de ser respeitado. Isto significa que se um corredor assina connosco por dois anos, tem de os cumprir. Depois disso é livre."