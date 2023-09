Nelson Oliveira 18.º no título europeu de Christophe Laporte

Nelson Oliveira (Movistar), em 18.º, a 49 segundos, foi o melhor português na prova de fundo do Campeonato da Europa, na Holanda, que consagrou este domingo o francês Christophe Laporte, depois de um final emocionante.O gaulês, de 30 anos, escapou ao grupo onde vinha em fuga, conseguiu alguma vantagem, mas no último quilómetro viu os colegas da escapada aproximarem-se a toda a velocidade. Mas Laporte ainda teve forças para resistir ao belga Wout van Aert, segundo, e ao holandês Olav Kooij, terceiro, ambos com o mesmo tempo do vencedor. Refira-se que o pódio foi conseguido por ciclistas...da Jumbo.Os restantes portuguesses terminaram nas seguintes posições: Ivo Oliveira (34.º lugar, a 3m25s), André Carvalho (57.º, a 6m24) e João Matias (85.º, a 8m32). Iúri Leitão não terminou.