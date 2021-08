Nelson Oliveira termina em 97.º na segunda etapa da Volta a Burgos

O ciclista português Nelson Oliveira (Movistar) obteve esta quarta-feira a 97.ª posição no segundo dia da Volta a Burgos, Espanha, numa etapa ganha pelo colombiano Juan Molano (UAE Emirates), e subiu ao 63.º posto da classificação geral.

Depois de concluir a primeira etapa no 65.º posto, Oliveira não conseguiu, hoje, fazer melhor no percurso de 175 quilómetros, entre Tardajos e Briviesca, no qual Molano completou em 3:55.39 horas.

Na geral, o ciclista luso mantém-se a 1.53 minutos do líder e colega de equipa, o espanhol Gonzalo Serrano, que assumiu a liderança, por troca com o belga Edward Planckaert (Alpecin Fenix).