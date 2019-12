Nelson Oliveira confirmado na Volta a Itália

Nelson Oliveira (Movistar) vai estar na Volta a Itália, que decorre entre 9 e 31 de maio, confirmou esta quinta-feira à Lusa o ciclista português, indicando que vai iniciar a próxima temporada na Volta a San Juan.

O medalha de prata na prova de contrarrelógio dos Jogos Europeus Minsk2019 detalhou à Lusa que pediu aos dirigentes da equipa espanhola para alinhar no Giro, prova na qual participou em 2012 e 2013, e que estes acederam ao seu pedido.

Em ano de Jogos Olímpicos, onde presumivelmente estará a representar Portugal no contrarrelógio, e com o Tour mais perto das datas de Tóquio2020, Nelson Oliveira preferiu a 'corsa rosa', que decorre no mês de maio.

O corredor de Vilarinho do Bairro (Anadia), de 30 anos, vai iniciar a temporada de 2020 em 26 de janeiro, na Volta a San Juan (Argentina), antes de rumar à Volta aos Emirados Árabes Unidos (23 a 29 de fevereiro).

Seguem-se a Strade Bianche (07 de março), o Tirreno-Adriático (11 a 17 de março) e a Coppi e Bartali (25 a 29 do mesmo mês), todas em Itália.

Em abril, Oliveira ruma às clássicas de primavera, alinhando, "em princípio", na Volta a Flandres, Amstel Gold Race, Flèche Wallone e Liège-Bastogne-Liège.

"Para já é o que sei", pontuou o ciclista da Movistar, que hoje apresentou, em Madrid, o seu plantel para 2020.