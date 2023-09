Nelson Oliveira foi sexto classificado no contrarrelógio do Europeu

Seguindo diretamente da Volta a Espanha para Emmen, na Holanda, Nelson Oliveira (Movistar) foi sexto classificado esta quarta-feira na prova de contrarrelógio dos Europeus de estrada.O ciclista português, que tinha sido também sexto no Mundial na mesma prova, em Glasgow, em agosto, percorreu os 29.8 quilómetros do percurso em 32.45 minutos, fazendo mais 1.15 minutos que o vencedor, o britânico Joshua Tarling (Ineos). O suíço Stefan Bissegger (EF), a 42 segundos, e o belga Wout van Aert (Jumbo), a 43 segundos, completaram o pódio.O outro português que alinhou no contrarrelógio, o campeão nacional da especialidade, Ivo Oliveira (Emirates), classificou-se em 18.º (a 1.50 minutos).Nas restantes categorias em ação na prova de contrarrelógio, em sub-23 António Morgado foi 20.º (a 1.38 minutos) e Gonçalo Tavares 29.º (a 2.42), vencendo o belga Alec Segaert. Em femininos e no mesmo escalão, Daniela Campos esteve em bom plano ao ser a 16.ª mais rápida, a 2.30 minutos da britânica Zoe Backstedt.Seguem-se agora as provas de fundo, sendo que a Seleção de elites sofreu uma baixa de última hora para a corrida de domingo. Rui Oliveira (Emirates) ressentiu-se da lesão sofrida pela queda na última semana da Volta a Espanha e, por decisão do departamento clínico da Federação (FPC), foi sujeito a um exame radiológico, que detetou uma fratura no braço.A FPC informa ainda que "atendendo ao momento em que foi detetada, o corredor não será substituído".