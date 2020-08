Nelson Oliveira na concentração da Movistar com vista à Volta a França

O ciclista português Nelson Oliveira (Movistar) figura na concentração de 10 ciclistas da equipa espanhola com vista ao reconhecimento, nos Alpes, de algumas etapas da Volta a França, que arranca a 29 de agosto.

Oliveira, que fez parte da formação espanhola no Critério do Dauphiné, está concentrado com a equipa nos Alpes com o objetivo de "preservar o bloco do ponto de vista sanitário", devido à pandemia de covid-19, e o de "chegar ao início do Tour com as máximas garantias possíveis", explica um comunicado da Movistar.

Os 10 ciclistas, que incluem nomes como os espanhóis Enric Mas, Alejandro Valverde ou Marc Soler, vão reconhecer algumas etapas antes de viajarem para Nice, cidade de onde arranca a Grande Boucle, então já com o grupo reduzido aos oito inscritos na prova.

No Dauphiné, Oliveira, que procura correr o Tour pela quinta vez e a sua 12.ª grande Volta, acabou por abandonar na quarta e penúltima etapa, com Valverde a registar o melhor resultado da Movistar, com o 12.º lugar na geral final.

A 107.ª edição da Volta a França foi adiada para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro, devido à pandemia de covid-19, servindo como primeira das grandes Voltas, antes do Giro e da Vuelta, em outubro.

O Tour vai percorrer 3.470 quilómetros em 21 etapas, arrancando em Nice e terminando nos Campos Elísios, em Paris.