Nelson Oliveira nono no 'crono' do Critério do Dauphiné

O ciclista português Nelson Oliveira (Movistar) foi esta quarta-feira nono classificado no contrarrelógio da quarta etapa do Critério do Dauphiné, ganho pelo dinamarquês Mikkel Bjerg (UAE Emirates), novo líder da classificação geral.

Bjerg, de 24 anos, foi o mais rápido nos 31,1 quilómetros entre Cours e Belmont-de-la-Loire, que cumpriu em 37.28 minutos, sendo 12 segundos mais rápido do que o compatriota Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo, e 27 do que o francês Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), terceiro.

Oliveira, especialista na disciplina, concluiu o exercício com o nono melhor tempo, a 1.02 minutos do vencedor, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates), recente vencedor do prólogo das Boucles de La Mayenne, foi 64.º, a 3.29 minutos.

O dia provocou grandes diferenças na tabela da geral individual, tendo Bjerg uma liderança de 12 segundos para Vingegaard, o campeão do Tour e grande favorito à vitória, com o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious) em terceiro, a 34 segundos.

Vingegaard, por seu lado, aproveitou para se colocar na dianteira entre os favoritos à prova, antecâmara da Volta a França, numa corrida em que foi segundo em 2022, atrás do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), este ano ausente após vencer a Volta a Itália.

Na quinta-feira, as colinas continuam a testar o pelotão na quinta etapa, com 191,1 quilómetros entre Cormoranche-sur-Saône e Salins-les-Bains.