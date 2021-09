Nelson Oliveira: «O resultado não foi o desejado, porque queria estar nos 10 primeiros»

O português Nelson Oliveira, 13.º classificado no contrarrelógio individual dos Mundiais de ciclismo de estrada este domingo, admitiu que o objetivo era estar nos 10 primeiros da prova, ganha pelo italiano Filippo Ganna.

"Vim para esta prova com um plano e consegui executá-lo em termos de performance. O resultado é que não foi o desejado, porque queria estar nos 10 primeiros", explicou o corredor, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Ganna, de 25 anos, somou o sexto título mundial da carreira - quatro na pista e dois no 'crono' de estrada -, ao cumprir os 43,3 quilómetros entre Knokke e Bruges em 47.47 minutos, seis segundos mais rápido do que Wout van Aert, segundo, e 44 do que Remco Evenepoel.

Nelson Oliveira foi o melhor português, na 13.ª posição, a 1.55 minutos, enquanto Rafael Reis foi 30.º, a 3.35, entre 55 participantes que concluíram o exercício.

Para Oliveira, este 'crono' era "muito plano", fora das características em que se dá melhor, mas apesar disso avalia positivamente a prestação, dado que ficou "apenas a dois segundos do objetivo", o 'top 10'.

Já "a pensar no próximo domingo", o ciclista recebeu elogios do selecionador, José Poeira, que considera que o homem de Anadia fez "uma excelente corrida, tanto em termos físicos como técnicos".

Já Rafael Reis estreou-se em Mundiais ao nível da elite com o 30.º lugar, tendo dado "o máximo que podia em todos os momentos".

"Se em alguma altura desse mais, iria pagar a fatura mais tarde", explicou o ciclista da Efapel.

Em ano de centenário, os Mundiais da Flandres prosseguem na segunda-feira com os contrarrelógios da elite feminina, com Daniela Campos em ação, e dos sub-23 masculinos.