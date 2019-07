Nélson Oliveira prolonga contrato com a Movistar até 2021

O ciclista português Nélson Oliveira renovou contrato com a Movistar até 2021, anunciou esta segunda-feira a equipa espanhola, num acordo extensível a mais seis ciclistas do seu 'pelotão'.Nélson Oliveira, de 30 anos, prolongou o vínculo por dois anos e chegará às seis épocas em representação da Movistar, equipa a que se juntou em 2016, proveniente da Lampre Mérida."A equipa dirigida por Eusébio Unzué confirma hoje a continuidade na próxima época de sete dos ciclistas do seu pelotão de 2019: Andrey Amador, Jorge Arcas, Héctor Carretero, Lluís Mas, Nélson Oliveira, Antonio Pedrero e José Joaquín Rojas", refere a equipa.Na mesma nota, a Movistar explica que a renovação contratual foi feita por duas épocas, acrescentando que Amador, que tem 11 anos de Movistar, e Nélson Oliveira estão de momento a competir na Volta a França."Oliveira é um dos melhores contrarrelogistas do 'World Tour', com uma década de experiência a nível profissional", refere ainda a Movistar.O ciclista português já esteve em quatro edições da 'Vuelta' -- competição em que venceu uma etapa em 2015 -, duas do 'Giro' e cumpre agora o quarto Tour.Na carreira, Nélson Oliveira foi recentemente medalha de prata nos Jogos Europeus em Minsk, tendo também um quarto e um quinto lugares em Mundiais de contrarrelógio, em 2017 e 2018, respetivamente, e um sétimo lugar nos Jogos Olímpicos do Rio2016.