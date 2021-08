Nelson Oliveira regressa amanhã em Burgos

Nelson Oliveira regressa amanhã à competição, sendo uma das escolhas do efetivo da Movistar para a Volta a Burgos.





O ciclista português esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde participou na prova de fundo e no contrarrelógio, ao lado de João Almeida (Deceuninck-Quick Step). A corrida espanhola, que se estende até sábado, servirá de preparação para a Vuelta, que começa a 14 deste mês.

Entretanto, disputou-se ontem o Circuito de Getxo, com vitória do italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka) e com Daniel Viegas (Kometa) em 78º (a 14.28 m).