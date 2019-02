Nelson Oliveira sobe a quarto na Volta à Comunidade Valenciana

O ciclista português Nelson Oliveira (Movistar) subiu esta sexta-feira a quarto da Volta à Comunidade Valenciana, após a terceira etapa, ganha pelo belga Greg Van Avermaet (CCC), enquanto o norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) continua a liderar.O campeão olímpico somou o primeiro triunfo da temporada, ao cumprir os 191 quilómetros entre Quart de Poblet e Chera em 5:00.16 horas, à frente do italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) e do espanhol Luis Leon Sanchez (Astana).Nelson Oliveira foi o melhor português na tirada, na 21.ª posição, com o mesmo tempo do vencedor, tal como Amaro Antunes (CCC), que foi 24.º, e Rui Costa (UAE-Emirates), que foi 26.º.Na geral, Boasson Hagen tem cinco segundos de avanço sobre o espanhol Ion Izagirre (Astana), oito sobre o belga Dylan Teuns (Bahrain Merida) e 11 sobre Nelson Oliveira, enquanto Rui Costa (UAE-Emirates) é 12.º, a 25 segundos.O vencedor das duas últimas Voltas a Portugal, o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), integrou a fuga do dia e tentou isolar-se, mas acabou por ser apanhado já dentro dos 15 quilómetros finais, terminando a 4.07 minutos de Van Avermaet.Joaquim Silva, regressado esta ano aos dragões, seguia perto grupo principal, mas acabou por cair já na cidade de Chera, sendo o segundo da equipa portuguesa, na 51.ª posição, com o mesmo tempo de Edgar Pinto (48.º).No sábado, corre-se a quarta etapa, com uma ligação entre Villarreal e Alcala-Alcocebre, num percurso de 188 quilómetros, que terá duas contagens de montanha de primeira categoria, a segunda coincidente com a meta.