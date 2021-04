Nelson Oliveira termina primeiro dia na Volta às Astúrias no 8.º posto

O português Nelson Oliveira (Movistar) foi esta sexta-feira oitavo classificado na primeira etapa da Volta às Astúrias, ganha de forma isolada pelo colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic).

Quintana, de 31 anos, triunfou em Pola de Lena, após uma tirada de 184,5 quilómetros saída de Oviedo, cortando a meta isolado ao cabo de 5:03.45 horas.

O espanhol Antonio Pedrero (Movistar) foi segundo, 26 segundos mais lento do que o antigo colega de equipa, com o francês Pierre Latour (Total Direct Energie) em terceiro, a 27.

Um ataque de Quintana, a sete quilómetros da meta, permitiu-lhe chegar sozinho ao Alto de Carabanzo, num dia com sete subidas categorizadas, uma delas de primeira categoria.

Nos últimos 30 quilómetros, foi a Movistar a tentar fazer a diferença, com o espanhol Héctor Carretero à cabeça, mas Latour e Quintana anularam a vantagem e depois o colombiano fez a diferença.

Nelson Oliveira foi um de três homens da Telefónica no 'top 10' da etapa, ocupando o oitavo lugar na geral, a 59 segundos do líder, confirmando a boa forma recente, que o levou ao segundo lugar final na Volta à Comunidade Valenciana.

Além de Oliveira, outro luso esteve em destaque no arranque da prova, com Daniel Viegas (Eolo-Kometa) na primeira fuga do dia, na disputa pela classificação da montanha, em que é agora segundo, a seis pontos do espanhol José Manuel Gutiérrez (Gios). É 94.º à geral.

Por fim, a equipa portuguesa do Louletano apresentou-se nas Astúrias com uma formação com apenas um português, Nuno Meireles, que foi 82.º classificado, tendo como melhor representante o espanhol Jesús del Pino (45.º).

A equipa, que será quase a mesma que iniciará, no dia 5 de maio, a Volta ao Algarve, conta ainda com o colombiano César Paredes (48.º), o espanhol David de la Fuente (65.º), o chileno Carlos Oyarzún (73.º), o argentino Tomas Conte (81.º) e o venezuelano Roniel Campos (93.º).

Neste sábado, a segunda de três etapas liga Candás a Cangas del Narcea em novo dia de alta montanha, com destaque para o Alto del Acebo, já perto da meta.