Nibali diz que foi salvo pela bicicleta

Numa entrevista ao ‘Corriere dello Sport’, Vicenzo Nibali relatou um pouco o que foi a sua infância, dizendo que o ciclismo acabou por o salvar.

"Quando era pequeno era muito irresponsável. Era terrível, inventava tudo para não ir à escola. Em cima da bicicleta encontrei a minha saída. Fez-me mais responsável e ajudou-me a crescer", confessou o italiano, de 35 anos, agora ciclista da Trek.

Nibali falou ainda do confinamento e da falta de competição. "Estamos a perder as corridas. Por vezes treinamos no simulador para fazermos corridas completas e com subidas. Um dia destes desafiei o Diego Ulissi [da UAE] para uma subida difícil, de 15 por cento e nenhum quis ficar para trás", explicou o italiano, afirmando ainda que não tem pensado quantas Grandes Voltas ainda quer fazer e ganhar. "Isto é a minha vida, quando me cansar disto, vou cansar-me de tudo", frisou Nibali, já vencedor do Giro, Tour e Vuelta.